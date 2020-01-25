الشرطة تستعيد عربة بوكس بعد سرقتها في زمن وجيز

استعادت شرطة شندي عربة بوكس بعد سرقتها بزمن وجيز وذلك من منطقة التراجمة شمال شندي.

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وكشف مصدر، أن صاحب البوكس كان قد دون بلاغاً صباح أمس بسرقة سيارته من أمام منزله، وعند خروجه لم يجد البوكس وفوراً دون بلاغاً بالسرقة وعند تلقي الشرطة للبلاغ باشرت إجراءات التحري وتحصلت على معلومات بمكان البوكس قبل مضي (24) ساعة على البلاغ وعليه أوفدت شعبة مباحث شندي قوة ليتم العثور على العربة البوكس بمربع (17) ولاذ المتهم بالفرار.

وبحسب صحيفة المجهر، كثفت الشرطة جهودها للقبض على المتهم، وباشرت تحرياتها مع الشاكي حيث تم حجز البوكس بالقسم الأوسط للفصل فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)