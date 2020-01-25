التاريخ: 25-يناير-2020
1 مشاهدة
استعادت شرطة شندي عربة بوكس بعد سرقتها بزمن وجيز وذلك من منطقة التراجمة شمال شندي.
وكشف مصدر، أن صاحب البوكس كان قد دون بلاغاً صباح أمس بسرقة سيارته من أمام منزله، وعند خروجه لم يجد البوكس وفوراً دون بلاغاً بالسرقة وعند تلقي الشرطة للبلاغ باشرت إجراءات التحري وتحصلت على معلومات بمكان البوكس قبل مضي (24) ساعة على البلاغ وعليه أوفدت شعبة مباحث شندي قوة ليتم العثور على العربة البوكس بمربع (17) ولاذ المتهم بالفرار.
وبحسب صحيفة المجهر، كثفت الشرطة جهودها للقبض على المتهم، وباشرت تحرياتها مع الشاكي حيث تم حجز البوكس بالقسم الأوسط للفصل فيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تستعيد عربة بوكس بعد سرقتها في زمن وجيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.