الإعدام لاثنين من أعضاء عصابة متفلتة قتلت شاباً

التاريخ: 25-يناير-2020
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قضت محكمة حي النصر الجنائية جنوب الخرطوم برئاسة مولانا فهمي عبد الله مالك حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وذلك في مواجهة اثنين من منسوبي عصابة متفلتة قتلت شاباً ومثلت بجثته، وجاء قرار المحكمة بعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص.
وبحسب صحيفة المجهر، فإن المدانين قاما بقتل شاب ارتبط بعشيقة المدان الأول بعد أن تخلت عنه فطلب من المدان الثاني أن يتدخل لحل المشكلة بينه وعشيقته وإجبار الشاب الآخر على التخلي عنها بيد أن محاولتهما باءت بالفشل ليقوم المدان الثاني باستدراج الضحية بالتنسيق مع المدان الأول ليقوما بقتله والتمثيل بجثته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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