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مجهول يسكب صبغة الشعر على أزيار بمدرسة أساس

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 25-يناير-2020

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مجهول يسكب صبغة الشعر على أزيار بمدرسة أساس

قامت مديرة مدرسة ابتدائية بتدوين بلاغ بشرطة محلية جبل أولياء أفادت بأن مجهولاً قام بسكب صبغة الشعر على الأزيار الخاصة بالمدرسة ، لتقوم الشرطة بتحريك عربة مسرح الحادث وإتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة ، وأخذ عينات من المياه وتحويلها الى المعامل الجنائية .

كما قامت الشرطة بوضع حراسة على أماكن الأزيار بالمدرسة وعدم اقتراب التلاميذ منها .

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وبحسب صحيفة الدار ، تابع المتحري الإجراءات بالتحري عن الشخص الذي قام بإرتكاب هذه الحادثة لمعرفة الأسباب والدوافع التي قادته الى إرتكاب هذه الجريمة .

 

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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