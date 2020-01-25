الطبيب الشرعي يكشف المثير في قضية رجل متهم بقتل صهره

كشف تقرير شرعي تفاصيل مهمة حول مقتل رجل على يد صهره إثر خلاف حول عقار.

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وأكد الطبيب الشرعي لدى مثوله أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حاتم علي أن الضربات التي تلقاها المجني عليه كانت السبب المباشر في انقطاع النخاع الشوكي مما أدرى للوفاة بجانب وجود بعض الكسور على الجثة، وبسماع إفادة الطبيب الشرعي حددت المحكمة جلسة لاحقة لاستجواب المتهم.

وتعود الوقائع بحسب صحيفة المجهر، إلى أن نقاشاً دار بين المجني عليه والمتهم بسبب خلاف حول عقار نجم عنه ضرب المتهم للمجني عليه بالعصا مما سبب له الأذى الجسيم ليدون في مواجهة المتهم بلاغاً بقسم الشرطة تحت المادة (139) من القانون الجنائي الأذى الجسيم ومن ثم وبعد مرور (17) يوماً توفى المجني عليه جراء الإصابة على ضوء ذلك تم تعديل المادة إلى (130) المتعلقة بالقتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)