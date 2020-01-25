حركة “مناوي”: اتهامنا بتلقي دعم دولي غير دقيق

نفت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن التي اتهمت جيش الحركة بتلقي دعم عسكري دولي.

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وقال أمين أمانة الإعلام بالحركة نور الدائم طه في توضيح صحفي أمس، إن ما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الخاص بالوضع في السودان، المؤرخ بتاريخ 14 يناير 2020، حول تلقي حركة جيش تحرير السودان دعماً عسكرياً دولياً، غير دقيق وأستند على معلومات من مصادر غير مطلعة وغير موثوقة وذات نوايا مغرضة لإيذاء الحركة.

وناشد نور الدين بحسب صحيفة المجهر، اللجنة بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وتؤكد استعدادها التام للتعاون في ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)