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متهم يقتل مواطناً بمسدس وبحوزته قرنيت

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 25-يناير-2020

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متهم يقتل مواطناً بمسدس وبحوزته قرنيت

تلقت شرطة الأسرة بمحلية قريشة بولاية القضارف بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بقيام أحد المتهمين بإطلاق الرصاص على أحد المواطنين من مسدس مسبباً له الوفاة .

لتقوم الشرطة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريك عربة مسرح الحادث التي قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بنقل الجثة الى المشرحة لتحديد اسباب الوفاة .

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كما قامت بإلقاء القبض على المتهم ، وعند تفتيشه عثر بحوزته على قنبلة قرنيت تم التحفظ عليها كمعروضات في البلاغ مع المسدس .

وبحسب صحيفة الدار ، يقوم المتحري بمتابعة الإجراءات لمعرفة وصول المسدس والقرنيت للمتهم وأسباب إرتكابه للجريمة .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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