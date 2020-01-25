متهم يقتل مواطناً بمسدس وبحوزته قرنيت

التاريخ: 25-يناير-2020
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تلقت شرطة الأسرة بمحلية قريشة بولاية القضارف بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بقيام أحد المتهمين بإطلاق الرصاص على أحد المواطنين من مسدس مسبباً له الوفاة .
لتقوم الشرطة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريك عربة مسرح الحادث التي قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بنقل الجثة الى المشرحة لتحديد اسباب الوفاة .
كما قامت بإلقاء القبض على المتهم ، وعند تفتيشه عثر بحوزته على قنبلة قرنيت تم التحفظ عليها كمعروضات في البلاغ مع المسدس .
وبحسب صحيفة الدار ، يقوم المتحري بمتابعة الإجراءات لمعرفة وصول المسدس والقرنيت للمتهم وأسباب إرتكابه للجريمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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