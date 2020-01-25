التاريخ: 25-يناير-2020
2 مشاهدة
دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الحكومة الانتقالية إلى وضع قضية أبيي في صدارة أجندتها السياسية، وقال إن أبيي واحدة من القنابل الموقوتة التي تركها النظام السابق، مؤكداً أن هناك اهمالاً وعدم اهتمام بقضية أبيي.
وقال الدقير في ندوة جماهيرية بمدينة المجلد بحسب صحيفة المجهر أمس، إن التغيير الذي حدث يوفر فرصة حقيقية لحل القضية مع دولة الجنوب، بما يحقق التعايش السلمي في المنطقة، مؤكداً حرصهم على حياة المواطنين من الطرفين، وأن تحل المشكلة بالحوار والتفاهم بين المكونات المختلفة.
ودعا الحكومة إلى الدفع بهذه القضية إلى صدارة الأجندة السياسية خاصة وأن جوبا تلعب دوراً إيجابياً في احتضان مفاوضات السلام بين الأطراف السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الدقير”: أبيي من القنابل الموقوتة التي تركها النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.