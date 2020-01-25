شاب يحرق جاره داخل مكب للنفايات

التاريخ: 25-يناير-2020
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دار نقاش بين شاب وجاره بسبب حرق الأخير لنفايات بالقرب من منزله، وأن دخان الحريق المتصاعد من النفايات سبب مضايقة لكثير من الجيران، مما دفع شاباً يجاور منزل الرجل، ليتحدث معه حول عدم حرق النفايات أمام المنزل، بيد أن الرجل لم يهتم لشكاوى الجيران ولا لتحذيرات الشاب جاره في الحي، والذي كان موجوداً داخل منزل أسرته عندما أشعل جاره النيران في النفايات كعادته
وبحسب صحيفة آخر لحظة، خرج الشاب غاضباً من منزل أسرته وحمل جاره وقذفه داخل النيران التي قام بإشعالها مما سبب حروقاً من الدرجة الثانية.
وتم انتشال المصاب من وسط النفايات المشتعلة وحمله إلى المستشفى بواسطة الجيران ودون بلاغاً في مواجهة المتهم بتهمة تسبيب الأذى الجسيم، وتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة والتي أوقعت في مواجهته عقوبة السجن (3) أشهر على أن يدفع المدان تعويضاً للشاكي قدره (10) آلاف جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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