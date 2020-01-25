المتهم بتقطيع شقيقه : لم أسمع بحادثة نسرين

تابعت مصادر حادثة المتهم بتقطيع جثمان شقيقه ، حيث تزامنت مع حادثتين لتقطيع الشابة نسرين وقتل زميلتها مروة ، وحول الأسباب التي دعته الى ذلك وهل كان على علم بحادثة الشابة نسرين نفى علمه تماماً بهذه الحادثة ، وأن ماحدث تطابق لاعلاقة له بعلمه بالحادثة .

وبحسب صحيفة الدار ، أكد لأحد المقربين منه بأنه تأسف لإرتكاب هذه الحادثة ولم يصحوا إلا بعد إرتكابه الجريمة والقبض عليه بواسطة شعبة مباحث رئاسة أم بدة .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )