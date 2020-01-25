التاريخ: 25-يناير-2020
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تابعت مصادر حادثة المتهم بتقطيع جثمان شقيقه ، حيث تزامنت مع حادثتين لتقطيع الشابة نسرين وقتل زميلتها مروة ، وحول الأسباب التي دعته الى ذلك وهل كان على علم بحادثة الشابة نسرين نفى علمه تماماً بهذه الحادثة ، وأن ماحدث تطابق لاعلاقة له بعلمه بالحادثة .
وبحسب صحيفة الدار ، أكد لأحد المقربين منه بأنه تأسف لإرتكاب هذه الحادثة ولم يصحوا إلا بعد إرتكابه الجريمة والقبض عليه بواسطة شعبة مباحث رئاسة أم بدة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر المتهم بتقطيع شقيقه : لم أسمع بحادثة نسرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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