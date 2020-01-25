تحكيم سوداني لمباراة نهضة بركان وزناكو

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة نهضة بركان المغربي وزناكو الزامبي في الجولة الأخيرة من مجموعات البطولة الكونفدرالية الأفريقية في الثاني من فبراير المقبل إلى طاقم تحكيم سوداني.

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يتألف الطاقم بحسب صحيفة آخر لحظة: من محمود شانتير حكماً للوسط، وعمر حامد مساعد أول، وناجي الفاتح مساعد ثاني، ومعتز عبد الباسط حكماً رابعاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)