السودان يشارك في المنتدي الدولي للتعليم

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السبت 25 يناير 2020
شارك وزيرا التربية والتعليم بروفيسور محمد الامين التوم والتعليم العالي والبحث العلمي بروفسير انتصار صغيرون في المنتدي الدولي للتعليم الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 20-22 يناير الجاري.
وعقد الوزيران عدد من اللقاءات مع رصفائهما بالاضافة للقاءات ثنائية مع الجانب البريطاني ابرزها لقاء وزير التربية والتعليم بنظيره البريطاني كافين وليامسون ولقاء وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزير الدولة بالخارجية البريطانية للشؤون الافريقية اندرو استيفنسن بجانب عدد من اللقاءات مع مختلف المؤسسات المهتمة بقطاع التعليم .
وتطرقت اللقاءات التي اجراها الوزيران لفرص التعاون المشترك واطلاع الجانب البريطاني علي واقع وحاجيات السودان في مجال التعليم والتعرف علي التقدم والتطور المحرز في المملكة المتحدة في مجال التعليم . وقد ابدي الجانب البريطاني استعداده لدعم قطاع التعليم في السودان في مختلف الجوانب خاصة تطوير المناهج والجودة وتطوير اساليب ومؤسسات البحث العلمي والتعليم الاولي والتعليم الفني وتلبية حاجة التعليم النوعي .
الي ذلك نظمت سفارة السودان في لندن لقاء للوزيرين مع عدد من رموز المجتمع السوداني واصدقاء السودان المهتمين بمجال التعليم حيث تم اطلاق مبادرة لدعم التعليم في السودان
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