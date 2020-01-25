والي غرب كردفان: نهتم بتعزيز الأمن

السبت 25 يناير 2020

أكد والي ولاية غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله اهتمام حكومة الولاية بتعزيز الأمن والحد من الجريمة وتقديم الخدمة للمواطنين منوها إلى أن الأمن هو العنصر الرئيسي للتنمية والاستقرار .



جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم قسم شرطة منطقة قليصة بمحلية أبوزبد بحضور لجنة أمن الولاية وقال عقب توقيعه على محضر أحوال القسم إن افتتاح القسم يجيء لتعزيز الأمن والحد من الجريمة وتقديم الخدمة للمواطنين مناديا إدارة القسم بالمحافظة على منشآته من أجل استمراريتها كما طالب المواطنين بالتعاون مع الشرطة حتى تضطلع بدورها الكامل في تقديم الخدمة.

من جهته قال اللواء شرطة صلاح حسن الطيب إن افتتاح قسم شرطة قليصة يعد مكسبا لإنسان المنطقة ويبسط هيبة الدولة في المنطقة.

وعبر عدد من المواطنين التقتهم (سونا) عن رضائهم بافتتاح قسم الشرطة مشيرين إلى دوره المتعاظم بالمنطقة .