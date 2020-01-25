البرهان يتعرض لوعكة صحية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى مصدر عسكري بمكتب رئيس المجلس السيادي تعرض الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لوعكة صحية. ونشرت القوات المسلحة على صفحتها الرسمية بالفيس بوك أن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة يزاول أعماله بصورة راتبة ولم يتعرض لوعكة صحية كما تم تداوله بالوسائط. وكانت عدد من المواقع ووسائط التواصل الإجتماعي تناقلت قبل يومين نقل البرهان إلى المستشفى إثر علة مرضية. المادة السابقة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم السبت المقالة القادمة حتى لا تتحول الدولة لدولة (علاقات خاصة)!!.. بقلم محمد عبد الماجد

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