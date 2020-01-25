خبير إقتصادي يؤكد على أهمية دعم بنك السودان للبنوك والمصارف

الخليج 365 :

أكد الخبير الاقتصادي المعروف محمد الجاك أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أهمية دعم بنك السودان المركزي للمصارف السودانية لمقابلة متطلبات المرحلة القادمة.

وقال الجاك في تصريح بحسب (سونا)، إن المرحلة القادمة تتطلب تبني البنك المركزي سياسة اقتصادية توسعية مرنة تلبي احتياجات المستثمرين لاستقطاب مزيد من النقد الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية في البلاد وذلك بسن قوانين جاذبة للاستثمار مع تشجيع الانفتاح على الاقتصاديات الأخرى.

وطالب الجاك القائمين على أمر الإدارة الاقتصادية والجهات المعنية في البلاد بتوجيه النشاط الاستثماري خلال المرحلة القادمة وفقاً لأولويات الدولة مع وقف الحرب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفقاً لرؤية توازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي.