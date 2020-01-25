العجب يدشن مشواره مع المريخ

التاريخ: 25-يناير-2020
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من المتوقع أن يدشن كابتن فيصل العجب أسطورة المريخ مشواره التدريبي مع النادي اعتباراً من اليوم، بعد أن أكمل مجلس الإدارة الاتفاق معه للعمل مدرباً عاماً ومساعداً للكابتن جمال أبو عنجة المدير الفني للفريق.
ووجد دخول العجب الجهاز الفني بحسب صحيفة آخر لحظة، ترحيباً كبيراً من القاعدة الجماهيرية المريخية لمكانته الكبيرة في قلوب الجميع وأخلاقه العالية والعطاء الثر الذي قدمه للمريخ عبر سنوات طويلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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