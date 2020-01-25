التاريخ: 25-يناير-2020
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تحصلت مصادر على تفاصيل العثور على أطراف الشاب القتيل بأمبدة ، الحس الأمني القوي والمتابعة الدقيقة لشعبة مباحث رئاسة أمبدة وتيم المباحث بشرطة دار السلام غرب ، بعدما تمكن أفرادها من إلقاء القبض على قاتل شقيقه بمنطقة قندهار بدار السلام .
وقد استخدم المتهم أبشع وسائل الإجرام شقيقه وقام بالتمثيل بجثته وتقطيعها لأشلاء ، إلا أن شرطة رئاسة ام بدة وشعبة المباحث بالمحلية تمكنوا من الوصول للأطراف المفقودة من جسد القتيل .
وباورنيك جنائي تم تسليم الأطراف لمشرحة أم درمان حتى يكتمل جسد القتيل وقد قام الدكتور الأنسان جمال يوسف مدير المشرحة ، وبأمر من النيابة بتشريح الجثمان وأعادة كل الأطراف لمكانها الطبيعي ، وتسليم الجثة في موكب حزين .
وقد إستنكر لقاطني المنطقة الجريمة بكل تفاصيلها الحزينة موضحين بأن المتهم لم يراع صلة الرحم ونفذ جريمته البشعة بصورة لاترقي للإنسانية بشي ، وكل تلك الإنجازات تضاف مجتمعة لشرطة ولاية الخرطوم .
وبحسب صحيفة الدار ، سجل مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق أول خالد بن الوليد زيارة الساعة الواحدة صباحاً لموقع الجريمة للتأكد من سير الإجراءات .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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