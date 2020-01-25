حسن فضل المولى ينفي استقالته

نفى المدير العام لقناة النيل الأزرق الأستاذ حسن فضل المولى تقديم استقالته من إدارة القناة.
وقال (الجنرال) لمصادر، إن ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن الاستقالة غير صحيح وهو مجرد شائعة.
(الجنرال) بحسب صحيفة آخر لحظة، شارك أمس الأول في اجتماع مجلس إدارة القناة بمقرها بأم درمان، وناقش الاجتماع الكثير من الأجندة من بينها خطة العمل في المرحلة المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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