للمرة الثانية بعد التصويت.. نسرين النمر تتقدم

واصل برنامج (مسافرين) الذي تنتجه وتقدمه المذيعة نسرين النمر إكتساحه للبرامج التلفزيونية العربية المتنافسة على جائزة أفضل برنامج في مهرجان الإعلام السياحي العربي، حيث تقدم البرنامج للمرة الثانية في التصويت.
يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن السودان فاز في الموسم الماضي من المهرجان بجائزة أفضل برنامج إذاعي يروج للسياحة، عن برنامج (بساط الريح) لمذيعة راديو الرابعة لينا زين العابدين.
كما فاز الأستاذ محمد عبد القادر بجائزة الصحفي العربي المثالي في مجال الإعلام السياحي، وقد جرى تسليم الجوائز في حفل كبير استضافته سلطنة عمان وسط حضور عالمي لافت من الإعلاميين من مختلف دول العالم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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