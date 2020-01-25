التاريخ: 25-يناير-2020
8 مشاهدة
أنهت فرق العمل الفنية والقانونية للسودان وإثيوبيا ومصر في حضور المراقبين من الخزانة الأمريكية والبنك الدولي اجتماعاتهم بالخرطوم، بعد تداول لمدة يومين للخروج بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة رئيس الجانب السوداني المفاوض صالح حمد: إن الاجتماعات شهدت تقارباً في وجهات النظر مع وجود بعض التباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية.
وأشار صالح بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الوفود جهزت مقترحات ستقدم لوزراء مياه وخارجية الدول الثلاث في اجتماعهم في واشنطن الأسبوع المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بواشنطن بشأن سد النهضة الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.