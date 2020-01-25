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اجتماع بواشنطن بشأن سد النهضة الأسبوع المقبل

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التاريخ: 25-يناير-2020

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اجتماع بواشنطن بشأن سد النهضة الأسبوع المقبل

أنهت فرق العمل الفنية والقانونية للسودان وإثيوبيا ومصر في حضور المراقبين من الخزانة الأمريكية والبنك الدولي اجتماعاتهم بالخرطوم، بعد تداول لمدة يومين للخروج بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة.

 

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة رئيس الجانب السوداني المفاوض صالح حمد: إن الاجتماعات شهدت تقارباً في وجهات النظر مع وجود بعض التباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية.

 

 

وأشار صالح بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الوفود جهزت مقترحات ستقدم لوزراء مياه وخارجية الدول الثلاث في اجتماعهم في واشنطن الأسبوع المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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