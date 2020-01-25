رئيس إشرافية أبيي: تقدّمت باستقالتي لانتمائي للنظام السابق

أقرّ رئيس اللجنة الإشرافية لأبيي جانب السودان أحمد صالح صلوحة، بأنّه استقال من منصبه لأنّه ينتمي للنظام السابق، وكشف أنه تقدم باستقالته قبل شهرين، لكن لم تتم مُناقشته حولها.

وأكّد صلوحة لمصادر أمس: “وضعي أصبح شاذاً لأنّني أنتمي للنظام السابق، رغم أنّه عندما أتى المجلس العسكري جلست معهم ولم تكن لديهم مُشكلة، ولكن بعد تشكيل الحكومة وجدت صُعُوبة في تقديمِ برامج المنطقة والوصول فيه عسرٌ، وليست هناك أيّة استجابةٍ للمطالب، لذلك احترمت نفسي وتقدّمت بالاستقالة، حتى لا أكون إعاقة في تقديم الخدمات لأهلي في المنطقة”.

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وأرجع صلوحة الأحداث الأخيرة بحسب صحيفة الصيحة، إلى اعتداء أفرادٍ من قُوّات الحركة الشعبية على (3) من الرعاة المسيرية ونهب أبقارهم وقتلهم، وقال: “عندما ذهب أهاليهم لإعادة الأبقار وجدوا الأفراد يذبحون فيها وحدثت الاشتباكات”، وأوضح أنّ الأحداث تقع دُون سابق إنذار بسبب سرقات أو نهب وتتصاعد الاشتباكات، وحذّر من تكرار تجربة جنوب السودان إذا لم تستوعب السُّلطات الحالية القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)