توقيف متهمين بتهريب (100) جوال دقيق

التاريخ: 25-يناير-2020 فى : حوادث 28 مشاهدة تمكنت شرطة محلية الخرطوم قوة الارتكازات من القبض على “6” متهمين وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد “78/79” من القانون الجنائي. Advertisements كما القت القبض بحسب ما اوردت صحيفة السوداني الدولية على “3” متهمين وضبطت بحوزتهم “100” جوال دقيق مهرب وفتحت في مواجهتهم بلاغاً تحت المادة “2” من قانون الطوارئ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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