توقيف متهمين بتهريب (100) جوال دقيق

التاريخ: 25-يناير-2020
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تمكنت شرطة محلية الخرطوم قوة الارتكازات من القبض على “6” متهمين وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد “78/79” من القانون الجنائي.
كما القت القبض بحسب ما اوردت صحيفة السوداني الدولية على “3” متهمين وضبطت بحوزتهم “100” جوال دقيق مهرب وفتحت في مواجهتهم بلاغاً تحت المادة “2” من قانون الطوارئ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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