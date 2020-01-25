ضبط ما يفوق الألفي حبة مخدرة

التاريخ: 25-يناير-2020 فى : حوادث 8 مشاهدة القت مباحث القسم الجنوبي بمحلية ام درمان القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما 2300 حبة ترامادول ومبلغ 200 ألف جنيه وذلك بحي الدوحة بام درمان. وجار التحري بحسب صحيفة السوداني الدولية لتقديمهما للمحاكمة بتهمة الاتجار بالمخدرات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) Advertisements

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