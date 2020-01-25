إحالة قضية اتهام أصحاب محال للاستخدام بتزييف العملة

التاريخ: 25-يناير-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة احالة نيابة الخرطوم شرق ملف قضية اتهام فتاة وثلاث شباب بتهمة تزييف العملة السودانية للمحكمة بدائرة الاختصاص للفصل في لقضية. Advertisements وتشير التفاصيل الى ان الشاكي وهو صاحب محل لتحويل الرصيد قد ابلغ شرطة الارتكاز بالسوق بالامتدان بان المتهمة الاولى وهي الفتاة حولت منه رصيدا بقيمة “1000” سوداني وسلمته المبلغ فئة الـ “200” جنيه واتضح فيما بعد بحسب صحيفة السوداني الدولية انها مزورة وبعد التحري مع المتهمة اشارت على المتهمين الثلاثة وهم اصحاب محال للاستخدام الخارجي وخلال التحريات تم العثور على مبلغ “28” ألف جنيه مزورة فئة الـ “200” جنيه، وعقب اكتمال التحقيق وجهت النيابة تهمة تزييف العملة واحالت البلاغ للمحكمة للفصل النهائي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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