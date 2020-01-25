الجلد والغرامة لسارق مرايات توسان

التاريخ: 25-يناير-2020 فى : حوادث 14 مشاهدة وقعت محكمة بلدية السوق المركزي برئاسة القاضي بابكر عبد العال عقوبة الجلد “20” جلدة تعزيزاً والغرامة مبلغ “1500” جنيه للص سرق مرايات عربة توسان بالميناء البري بالخرطوم وذلك بعد ان ثبت تهمة السرقة في مواجهته من خلال اقوال الشاكي امام المحكمة. Advertisements وأقرار المدان عند استجوابه بواسطة المحكمة اعترف وفقاً لصحيفة السوداني الدولية بسرقة المرايات الامامية التي تخص عربة الشاكي وبها ادانت المحكمة المدان بمخالفة نص المادة “174” من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة فكانت المحكمة بالجلد والغرامة ونفذذت شرطة المحكمة عقوبة الجلد “20” جلدة تعزيزاً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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