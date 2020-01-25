صلوحة: لم استقل بسبب أحداث أبيي الأخيرة ودور “يونيسفا” ضعيف

كشف رئيس إشرافية أبيي المستقيل أحمد صالح صلوحة، أسباب تنحيه عن إدارة الإشرافية، وقال إن استقالته لا علاقة لها بما حدث مؤخراً في أبيي من اشتباكات، وأكد صعوبة العمل في ظل غياب الرؤية الواضحة لتنفيذ برنامج مسارات الرحل على الأرض، وعدم تنفيذ مشروعات لاستقرارهم.

وقال صلوحة بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الإشرافية تعمل في ظروف بالغة التعقيد ولا تتوفر لها موازنة كافية لتقديم وتنفيذ مشروعات تُساعد على استقرار الرحل بمناطق المسيرية، وأضاف بأن موازنة الإشرافية ضعيفة جداً.

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ودعا صلوحة، الحكومة للاهتمام بقضية أبيي وحلها بشكل مناسب يضمن مصالح الرعاة والرحّل، ويجنبهم الاحتكاكات التي تحدث بين الفينة والأخرى مع رعايا دولة الجنوب، وأوضح أن بعثة حفظ السلام “يونيسفا” غير قادرة على بسط الأمن هناك، ووصف دورها بالضعيف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)