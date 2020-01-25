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ضبط مخالفات وظواهر سالبة بالخرطوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 25-يناير-2020

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ضبط مخالفات وظواهر سالبة بالخرطوم

 

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تمكنت شرطة محلية الخرطوم من ضبط عدد من المخالفات والظواهر السالبة بالولاية وتمكنت من القبض على “5” متهمين وبحوزنهم عدد “1” كيلو حشيش فتحت في مواجهتهم بلاغاً تحت المادة “20/أ” من قانون المخدرات.

 

كما ضبطت بحسب صحيفة السوداني الدولية عدد 3 مواتر وعدد 4 ركشات بدون لوحات كما تمت ازالة تظليل عدد 70 عربة مخالفة بمنطقة الرياض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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