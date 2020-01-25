ضبط مخالفات وظواهر سالبة بالخرطوم

التاريخ: 25-يناير-2020
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تمكنت شرطة محلية الخرطوم من ضبط عدد من المخالفات والظواهر السالبة بالولاية وتمكنت من القبض على “5” متهمين وبحوزنهم عدد “1” كيلو حشيش فتحت في مواجهتهم بلاغاً تحت المادة “20/أ” من قانون المخدرات.
كما ضبطت بحسب صحيفة السوداني الدولية عدد 3 مواتر وعدد 4 ركشات بدون لوحات كما تمت ازالة تظليل عدد 70 عربة مخالفة بمنطقة الرياض.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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