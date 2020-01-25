ضبط مخالفات وظواهر سالبة بالخرطوم

Advertisements

تمكنت شرطة محلية الخرطوم من ضبط عدد من المخالفات والظواهر السالبة بالولاية وتمكنت من القبض على “5” متهمين وبحوزنهم عدد “1” كيلو حشيش فتحت في مواجهتهم بلاغاً تحت المادة “20/أ” من قانون المخدرات.

كما ضبطت بحسب صحيفة السوداني الدولية عدد 3 مواتر وعدد 4 ركشات بدون لوحات كما تمت ازالة تظليل عدد 70 عربة مخالفة بمنطقة الرياض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)