القبض على متهم قتل رجلاً تحرش بابن عشيقته

تمكنت مباحث شرطة قسم شمالي بام درمان من القبض على متهم قام بقتل رجل طعناً بسكين وذلك لتحرش المجني عليه بابن عشيقته بسوق الشجرة بام درمان.

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وحسب تفاصيل البلاغ المدون بقسم الشرطة من قبل المبلغ أفاد فيه بحسب صحيفة السوداني الدولية ان المتهم قام بتسديد طعنة قاتلة للمجني عليه وذلك بمقر عمله بسوق الشجرة بام درمان، وفور تلقي الشرطة البلاغ هرعت لموقع الحادث واتخذت الاجراءات الفنية والقانونية وارسلت الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وتم القبض على المتهم واقتياده للقسم وخلال التحريات اشار الى ان سبب قتل المجني عليه انه قام بالتحرش بابن عشيقته والتي هو على علاقة غرامية بها وذلك بعد ان اخبرته عشيقته بان المقتول تحرش بابنها البالغ من العمر ثمانية اعوام ما دفع المتهم لتسديد طعنة قاتلة للمقتول.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)