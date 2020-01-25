القبض على قاتل شاب طعناً بالسكين

التاريخ: 25-يناير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة القت مباحث شرطة محلية امبدة القبض على متهم اقدم على قتل آخر طعن بسكين، وذلك بامبدة الفطيماب، وبالتحري مع المتهم اقر بالاتهام المنسوب اليه. Advertisements وأفاد بحسب صحيفة السوداني الدولية ان دوافع الجريمة خلافات بين المتهم والمجني عليه، وما زال المتهم قيدج التحري توطئة لتقديمه للمحاكمة العادلة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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