التاريخ: 25-يناير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة قضت محكمة جنايات امبدة بالسجن شهراً والغرامة (25) ألف جنيه على صاحب “فرن” ضبطته لجان المقاومة يهرب الخبز بالباب الخلفي لبيعه لاصحاب المطاعم ويحرم المواطنين منه. Advertisements وقال شاهد عيان بحسب صحيفة السوداني الدولية بان المواطنين وجدوا المخبز مغلقاً وعندما سألوه قال انه ليس لديه عمال، فظلت لجان المقاومة تراقبه من بعد، وبعد نصف ساعة من تفرق المواطنين رأوه يحمل جوالات الخبز بالباب الخلفي على متن “ركشة” وفوراً اقتادوه الى قسم الشرطة وتم بيع الخبز للمواطنين وقدم للمحاكمة التي انزلت عليه عقوبة رادعة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقوبة رادعة لصاحب (فرن) تلاعب في الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.