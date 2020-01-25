ارتفاع ضحايا معسكر سيلو بمرشينق إلى (8) قتلى

ارتفع عدد قتلى معسكر (سيلو) للنازحين في منطقة مرشينق بجنوب دارفور من (6) إلى (8) قتيلاً، وذلك بعد وفاة كل من عصام كمال عمر، ومحمد موسى إبراهيم أمس متأثرين بجراحهما بمستشفى نيالا.

وكان معسكر سيلو بجنوب دارفور بحسب صحيفة آخر لحظة، قد شهد في الفترة الماضية أحداثاً دامية راح ضحيتها عدد من الأشخاص وإصابة آخرين اصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى نيالا لتلقي العلاج اللازم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)