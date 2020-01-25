حميدتي وسلفاكير: ليس لدينا نية بالعودة للحرب مجدداً

أكد رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت عدم نيتهم العودة للحرب مجددا، وأضاف: لا أستفيد من إستمرار الحرب، وقال: لا نريد ان ترفع بندقية في السودان أو جنوب السودان ،وأردف: نريد العام (٢٠٢٠) عاما للسلام في البلدين، وأكد أنه لايريد ذكريات الحرب لأنها مؤلمة. وأوضح أن جنوب السودان كادت ان تنهار في العام ٢٠١٣م لتوقف مشروعات التنمية بسبب الحرب، وتابع: نعيش الآن أجواء سلام نأمل أن تستمر .

وقال: هناك من يستفيدون من الحرب ولايريدون تحقيق السلام الشامل، واتهم سلفاكير خلال مخاطبته أمس الإحتفال بالتوقيع على الإتفاق الاطاري بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار النظام السابق في الخرطوم بتسليح المواطنين وجعلهم يقتلون بعضهم، وأشار إلى ان ماحدث في منطقة أبيي مؤخراً مرده لمثل هذه العقلية السائدة في بعض المناطق ،وأشار إلى انه تم حرق المواطنين في المنطقة مثلما تم حرق الحيوانات في استراليا.

وأوضح أنهم يعيشون الآن خارج بيوتهم، وقال سلفاكير: ” زمان التجار يشحنوا البلح من الشمالية ويصل إلى جوبا وياي ويرجع دون أن يتعرض لأي مشاكل”، وأضاف: نعمل على إعادة هذا الزمن.

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وقال سلفاكير مخاطباً الشركاء السودانيين طالما أنكم متفقون ولديكم إرادة يمكن أن يتحقق السلام الشامل في السودان الذي بالطبع يستفيد منه جنوب السودان من خلال حركة التجارة بين البلدين، وأكد بحسب صحيفة الجدريدة، أن الحكومة الجديدة تختلف عن النظام السابق في السودان وأوضح أنها كانت لا تريد سلاماً او استقرار، وأضاف: نحن الآن نعيش اجواء سلام، وناشد سلفاكير الجميع علي التوقيع على الإتفاق الشامل للسلام حتى نتفرغ للآخرين ونلحقهم بركب السلام الذي نريده ان يكون الأخير وحث الاخرين لحذو ذات الاتجاه نحو السلام، وعبر سلفاكير عن سعادته بهذا الإتفاق الذي قال انه يسهم في تحقيق السلام الشامل بالسودان.

من جانبه قطع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي رئيس وفد الحكومة المفاوض بأن تحقيق السلام وبناء سودان خالي من المظالم ليس بعيداً وأكد أن الارادة المتوفرة تمكن من تنفيذ كل ماتم الإتفاق عليه على أرض الواقع، وأثنى حميدتي على دور حكومة وشعب جنوب السودان من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان، وأشار للإرادة الكبيرة للشركاء في حركات الكفاح المسلح وأضاف: نسعى نحن والشركاء على بناء سودان خالي من الحروب والظلم الذي عاشه الشعب السوداني وقطع بأنه يستحق حياة كريمة وتابع: نعمل على تحقيق هذه الغايات وذلك ليس مستحيلا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)