الحرية والتغيير توجه بتعيين الدقير نائباً لـ”حمدوك”

التاريخ: 25-يناير-2020
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كشف مصدر عن توجه داخل قوى الحرية والتغيير لرفع توصية إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتعيين رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير نائباً لرئيس الوزراء مع توليه إحدى الوزارات السيادية.
وأكد المصدر ترحيب رئيس الوزراء بالاستعانة بالدقير في حكومته، وكان رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق تحفظه على أداء بعض الوزراء وأنه سيجري عملية الإبدال متى ما كان ذلك ضرورياً.
وقال المصدر إن الدقير أكد لمن تواصلوا معه دعمه ودعم المؤتمر السوداني للحكومة الانتقالية لضمان نجاحها في تنفيذ مهامها ويرى أن ذلك واجب على كافة قوى الثورة، إلا أن الدقير بحسب صحيفة آخر لحظة، تمسك الالتزام بقرار حزبه القاضي بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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