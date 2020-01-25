انعدام المحاليل الوريدية في المعمل المركزي بمستشفى مدني

التاريخ: 25-يناير-2020
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كشفت متابعات، بودمدني عن انعدام المحاليل الوريدية بالمعمل المركزي لمستشفى ودمدني التعليمي مما أدى الى حدوث حالة من السخط وسط المرضى ومرافقيهم.
واشتكى مرافقو المرضى في حديثهم لصحيفة الجريدة أمس، من معاناتهم فى أخذ العينات حيث يضطرون للذهاب خارج المستشفى للمعامل التجارية مما يكلفهم مبالغ باهظة في ظل الأوضاع القاسية التي يعانون منها، وعلمت الصحيفة طبقاً لمصادرها أن والي الجزيرة المكلف على علم بمشكلة انعدام المحاليل الوريدية بكافة أنواعها، وطالب مرافقو المرضى حكومة الولاية ووزارة الصحة بالوقوف على حجم معاناتهم في ظل انعدام أبسط مطلوبات الخدمات الطبية فضلاً عن الارتفاع الذي وصفوه بالجنوني لكافة أنواع العلاج.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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