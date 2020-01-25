أكّد عضو المجلس السيادي، الناطق باسم الوفد الحكومي للمفاوضات محمد حسن التعايشي، حسم عدد من الملفات في”مسار دارفور”.

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وقال التعايشي في تصريح لمصادر أمس، إنّ الاختراقات التي حدثت في ملفات الأراضي والعدالة الانتقالية والحواكير تمهّد لاتفاق سلامٍ في الموعد المحدّد.

واعتبر التعايشي بحسب صحيفة الصيحة، الاتفاق الذي وقّع أمس مع الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار خطوة مهمة ومتقدّمة في سبيل الوصول إلى اتفاقٍ شامل وكامل في المنطقتين. وأوضح أنّ الاتفاق السياسي والترتيبات الأمنية قد تكون إطاراً للاتفاق في المسارات الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)