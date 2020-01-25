تراجع سعر جرام الذهب بسوق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انخفض سعر الجرام من الذهب عيار 21 بسوق الذهب بالخرطوم بعد أن شهد فقزة كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، وأكد الصائغ علي مالك تراجع سعر جرام الذهب مع نهاية الأسبوع الماضي بسبب انتعاش قيمة الجنيه مقابل الدولار، لافتاً لـ(الصيحة) انتعاش حركة البيع بالسوق، وقال إن سعر الجرام عيار 21 انخفض إلى 4800 جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، فيما بلغ الجرام الكسر 4200 جنيه، ويباع سعر الجرام من الخليجي والبحريني 4700 جنيه، والكويتي 4900 جنيه، ويباع الجرام من الذهب السعودي 4600 جنيه، والتركي 5,100 جنيه، والسوداني 4500 جنيه.