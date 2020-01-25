هلال الابطال ومريخ ديم سلمان.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? تتجه قلوب اهل الخليج 365 نحو زيمبابوي لمتابعة زعيم الامه وسيد البلد وهو يدافع عن تواجد السودان في المنافسه الافريقيه .
@ الدفاع عن علم الوطن بات حكراً على سفير الكره السودانيه فقط بعد ان تساقطت كافة الانديه منذ التمهيدي .
@ حتى الوصيف ابو لسان طوووويل سقط منذ التمهيدي ومع نادي مغمور .
@ رغم انشغالنا بمباراة الهلال مع بلانتيوم وعقب ذلك مع الاهلي المصري الا اننا لا ننسى تهنئة سيد البلد (التايواني) لفوزه على ديم سلمان (درجه ثالثه) .
@ ديم سلمان العريق اقدم من المريخ (1909) وكل مؤسسيه من السودانين ليس بينهم اجنبي او حتى مواليد .
@ انتصار التايواني على ديم سلمان يؤكد ان خسارته امس الاول من الجبل كريمه ، هزيمه عابره .
@ نعود للكلام الكُبار ونقول ان الانتصار اليوم يعزز تأهل الهلال للمرحله القادمه لكن التعادل لن يخرجه من المنافسه حتى لو انتصر الاهلي على النجم .
@ التعادل يرفع نقاط الهلال ل (7) وبعد الفوز على الاهلي بهدف يرتفع الازرق ل (10) نقاط ويتأهل بالمواجهات المباشره .
@ الكاف متواطئ مع الاهلي لذا أجل مباراة الاهلي يوم ليلعب وفقاً لنتيجة مباراة الهلال .
@ النجم لن يتأهل الا في حالة خسارة الهلال لذا فلن يفرض في مباراة القاهره في حال انتصار او تعادل الهلال .
@ النجم سبق وان صفع الاهلي بثلاثيه في القاهره .
@ انتصار الهلال على الزيمبابوي وخساره الاهلي من النجم او حتى تعادله تعني ان سيد البلد يحتاج فقد للتعادل امام الاهلي .
@ اللهم انصر سيد البلد وزعيمها واهزم الزمبابوي وانصاره من التمهيدات ومنزوعي الوطنيه .
???? لا خوف على الهلال اليوم الا من بنزينا .
@ لا نصف الرجل بالكج لكنا نقول ان الهلال لم ينتصر في وجوده .
@ بنزينا وكمبو نشربو ، يا قلبي لا تحزن !!
@ في وجود اداري بدرجة خبير وعالم لغات بمقام بروف حسن علي عيسي يقود البعثات كمبو نشربو !!
???? سيد البلد وسفير الكره السودانيه حل ثانياً (23 مشاركه)بعد الاهلي المصري(27 ) في المشاركه بابطال افريقيا رغم ان الازرق سبق الاهلي في المشاركه (1966)
@ الترجي ومازيمبي خلف الهلال (22) وكذلك اسيك واشانتي والزمالك (20)والملعب المالي(17) وبعدهم المريخ في المركز التاسع ب (15) مشاركه .
???? الحشود التي التئمت باحتفالية ابو مرين بزواج كريمته اكدت منزلة القطب الهلالي الفخيم عند قبيلة الرياضين .
@ اعلام الهلال لا يزال يذكر ان ابو مرين هو الاداري الوحيد الذي يقود البعثات وكل ما يليه من جيبه الخاص .
@ التذاكر والاقامه والنثريات ، كل ذلك من جيبه الخاص وبعد ذلك يدفع فاتوره البعثه .
@ ابو مرين ظاهره اداريه لن تتكرر .
@ لله درك ابو عوض .
???????? كلام سياسه
@ تربية الجزيره شكت من مماطلة شركات اتصالات عن دفع ايجار (26) برج بالمدارس !!
@ البلاغ محول لنيابة الجزيره لاتخاذ قرار فوري فالمال متكدس عند شركات الاتصال .
@ بعد استراد المال على والي الجزيره التحقيق مع ادارة التربيه حول كيفية تشيد ابراج اتصالات بالمدارس رغم مخاطرها الاشعاعات على التلاميذ !!
@ متى كان المال اهم من صحة العيال !!
???? لا يزال الجزولي يقدح في الثوره ويدافع عن الكيزان !!
@ الجزولي دعم الثوره في ايامها الاولي طمعاً في الاستوزار ولما لم يجد بغيته عاد لكاره القديم مع الكيزان .
@ نقول للجزولي (هل يصلح من يستثمر في ملاهي شارع النيل لصعود المنابر) !!
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