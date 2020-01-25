أبطال أفريقيا.. الوداد المغربي يقهر اتحاد العاصمة الجزائري

الخليج 365 :

أنجز الوداد البيضاوي المغربي مهمة التأهل المبكر الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بتغلبه السهل على جاره اتحاد العاصمة الجزائري 3-1، الجمعة، على ملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء أمام زهاء 40 الف متفرج في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات (ثمن النهائي). وسجل وليد الكرتي (7) وبديع اووك (24) والكونغولي الديمقراطي كازادي كاسنغو (45+2) أهداف الوداد، وصيف بطل النسخة الماضية، وربيع مفتاح (79) هدف اتحاد العاصمة. ورفع الفريق البيضاوي المتوج باللقب مرتين (1992 و2017)، رصيده إلى 9 نقاط بفارق 7 نقاط أمام اتحاد العاصمة، الذي خرج خالي الوفاض، ولحق بماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المتصدر (10 نقاط) والذي يحل ضيفا على بترو أتلتيكو الأنغولي (نقطتان)، السبت. وارتبك لاعبو الوداد مع انطلاق المباراة، إلا أن الفريق الجزائري لم يستغل الأمر لتسرع مهاجميه الليبي مؤيد اللافي وأيمن محيوس. وسريعا استعاد الفريق المغربي زمام المبادرة وفرض سيطرته المطلقة على المجريات، حيث اعتمد المدرب الجديد للفريق البيضاوي، الفرنسي سيباستيان ديسابر، على تشكيلة هجومية بوجود الثلاثي بديع أووك وإسماعيل الحداد وكاسنغو في خط الهجوم يسانده وليد الكرتي والقائد إبراهيم النقاش في الوسط إلى الظهيرين بدر كادارين وأيوب العملود اللذين قدما إضافة هجومية قوية للفريق. في المقابل، بدا الفريق الجزائري ضعيفا هجوميا وكثير الأخطاء دفاعيا، وتجلى ذلك في الدقيقة السابعة عندما أرسل كادارين كرة أمامية مررها كاسنغو بكعب قدمه أمامية خدع بها ثنائي الدفاع لاتحاد العاصمة مصطفى خيراوي وإلياس أوكال، اللذين تركا الكرتي ينسل ويسددها بقوة عجز الحارس محمد لامين زماموش عن التصدي لها. وغابت ردة الفعل الضيوف، وحافظ الوداد على سيطرته وهدد مرمى زماموش مرارا، إلى أن عزز أووك تقدم أصحاب الأرض بعدما استغل خطأ فادحا من أوكال في إبعاد كرة طويلة أرسلها حمزة أسرير، فتخطى زماموش وسجل في المرمى الخالي (24). وأنقذ الحارس الجزائري فريقه من فرصتين خطرتين للحداد والنقاش، كما مرت رأسية أووك بمحاذاة القائم الأيمن إثر كرة أمامية طويلة من العملود (40). وكاد عبد الرحيم الحمرا أن يسجل على عكس المجريات ويعيد اتحاد الجزائر إلى المباراة، لكن رأسيته مرت فوق المرمى (41)، فعاقبه كاسنغو بإضافة الهدف الثالث للوداد برأسية مميزة إلى قلب المرمى إثر عرضية رائعة من أووك (45+2). وسعى الضيوف منذ انطلاق الشوط الثاني إلى حفظ ماء الوجه والوصول إلى شباك الحارس المغربي أحمد رضى التكناوتي، ومرت رأسية رضوان شريفي فوق المرمى (50)، قبل أن يقلص الفارق براسية مفتاح أسكنها بعيدا عن متناول التكناوتي إثر ركلة ركنية رفعها عبد الكريم زواري (79). وأنقذ الحارس المغربي راسية لمحيوس من تحت العارضة ببراعة (87)، فيما كاد أووك يضيف الهدف الرابع للوداد، لكن تسديدته المقوسة لامست العارضة (90). ويلتقي الوداد في الجولة الأخيرة مضيفه ماميلودي صنداونز، بينما يلعب اتحاد العاصمة مع ضيفه بترو أتلتيكو في لقاء هامشي. سكاي نيوز