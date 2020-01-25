بلاتينيوم مين !!.. بقلم كمال الهدي

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الخليج 365:
. رأيي الشخصي أن مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أسهل لقاءات الهلال في هذا الدور، أو هكذا يفترض أن تكون.
. فعندما تلاعب فريقاً يتذيل المجموعة وفاقد لحظوظ التأهل تماماً يصبح لزاماً عليك كمنافس يتطلع لبلوغ نهائي البطولة أن تفوز عليه بسهولة.
. دوافع الهلال لكسب المباراة أكبر بكثير عما لدى بلاتينيوم.
. وهي مباراة لاعبين في المقام الأول.
. فعندما يدخل لاعبي الهلال لأرضية الملعب للتباري أمام فاقد الحظوظ لابد أن يملؤهم ذلك حماساً ورغبة في تحقيق الفوز.
. لهذا لا أجد مبرراً للضجيج الكثيف حول هذه المباراة.
. وأختلف مع الترويج لبعض الإفتراضات غير المسنودة سواءً من الأهلة الذين يناهضون المجلس، أو المريخاب.
. فخلافنا مع مجلس الهلال شيء، وتمثيل نادٍ سوداني للبلد في بطولة قارية أمر آخر.
. كما أن الحملات الإستباقية في مثل هذه المناسبات غير مستحبة.
. إنتظروا وشاهدوا المباراة وبعدها سيميز أصحاب العقول.
. عموماً هو تشويش غير مرغوب فيه وضرره يقع على الجميع، فأتمنى أن نتعامل مع مثل هذه المسائل بشيء من المسئولية.
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