بلاتينيوم مين !!.. بقلم كمال الهدي

الخليج 365:

. رأيي الشخصي أن مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أسهل لقاءات الهلال في هذا الدور، أو هكذا يفترض أن تكون.

. فعندما تلاعب فريقاً يتذيل المجموعة وفاقد لحظوظ التأهل تماماً يصبح لزاماً عليك كمنافس يتطلع لبلوغ نهائي البطولة أن تفوز عليه بسهولة.

. دوافع الهلال لكسب المباراة أكبر بكثير عما لدى بلاتينيوم.

. وهي مباراة لاعبين في المقام الأول.

. فعندما يدخل لاعبي الهلال لأرضية الملعب للتباري أمام فاقد الحظوظ لابد أن يملؤهم ذلك حماساً ورغبة في تحقيق الفوز.

. لهذا لا أجد مبرراً للضجيج الكثيف حول هذه المباراة.

. وأختلف مع الترويج لبعض الإفتراضات غير المسنودة سواءً من الأهلة الذين يناهضون المجلس، أو المريخاب.

. فخلافنا مع مجلس الهلال شيء، وتمثيل نادٍ سوداني للبلد في بطولة قارية أمر آخر.

. كما أن الحملات الإستباقية في مثل هذه المناسبات غير مستحبة.

. إنتظروا وشاهدوا المباراة وبعدها سيميز أصحاب العقول.

. عموماً هو تشويش غير مرغوب فيه وضرره يقع على الجميع، فأتمنى أن نتعامل مع مثل هذه المسائل بشيء من المسئولية.