قليل من الخندقة .. وكثير من الهجوم !!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• اعتبر ان الطريقة الانسب لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي .. ما ذكرته في عنوان هذا المقال.
• (قليل من الخندقة .. وكثير من الهجوم).
• أنصار الأزرق يتخوفون كثيرا على الفريق في مباراة اليوم في زيمبابوي.
• هذا التخوف ليس محصورا فقط من الخصم .. بل من الطريقة التي اشتهر بها مدرب الفريق القديم الجديد الفاتح النقر.
• النقر اشتهر عبر مشواره التدريبي بـ(الخندقة).
• هذا التكتيك كان ناجحا بنسبة كبيرة عندما كان يقود الخرطوم (3) والوطني حاليا.
• خاصة في مباريات الفريق مع القمة .. وقد تابعنا احراجه للقمة عندما يلعب بهذه الطريقة.
• وبواقعية وبعيدا عن حسابات اخرى .. الهلال في حاجة ماسة للفوز اليوم .. حتي يدخل لقاء الاهلي المصري في الجولة الاخيرة وهو في وضع أفضل.
• لأن مباراة ام درمان القادمة تعتبر للحسم .. وذلك يتوقف على نتيجة مباراة اليوم .. الي جانب نتيجة لقاء الاهلي والنجم الساحلي.
• لأن فوز الهلال اليوم سيرتفع رصيده الي (9 نقاط) .. كما سيرتفع رصيد الاهلي الي (10 نقاط) حال فوزه على اللتوال.
• الهلال مطالب ان يلعب بكل أسلحته الهجومية .. للوصول الي شباك صاحب الارض.
• وهذا لا يعني اهمال الجانب الهجومي .. حتي لا يتعرض مرمى الأزرق للإهتزاز.
• لذلك المطلوب من النقر (قليل من الخندقة .. وكثير من الهجوم).
• نتمنى التوفيق للنقر في مهمته الرسمية الاولى مع الهلال.
• فرسان الازرق أعلنوا الجاهزية للعودة بالنقاط كاملة.
• بالعزيمة والاصرار سيتحقق المطلوب.
((صمت اخير))
• نحن الهلال بنريدو جد.
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