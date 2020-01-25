قليل من الخندقة .. وكثير من الهجوم !!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• اعتبر ان الطريقة الانسب لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي .. ما ذكرته في عنوان هذا المقال.

• (قليل من الخندقة .. وكثير من الهجوم).

• أنصار الأزرق يتخوفون كثيرا على الفريق في مباراة اليوم في زيمبابوي.

• هذا التخوف ليس محصورا فقط من الخصم .. بل من الطريقة التي اشتهر بها مدرب الفريق القديم الجديد الفاتح النقر.

• النقر اشتهر عبر مشواره التدريبي بـ(الخندقة).

• هذا التكتيك كان ناجحا بنسبة كبيرة عندما كان يقود الخرطوم (3) والوطني حاليا.

• خاصة في مباريات الفريق مع القمة .. وقد تابعنا احراجه للقمة عندما يلعب بهذه الطريقة.

• وبواقعية وبعيدا عن حسابات اخرى .. الهلال في حاجة ماسة للفوز اليوم .. حتي يدخل لقاء الاهلي المصري في الجولة الاخيرة وهو في وضع أفضل.

• لأن مباراة ام درمان القادمة تعتبر للحسم .. وذلك يتوقف على نتيجة مباراة اليوم .. الي جانب نتيجة لقاء الاهلي والنجم الساحلي.

• لأن فوز الهلال اليوم سيرتفع رصيده الي (9 نقاط) .. كما سيرتفع رصيد الاهلي الي (10 نقاط) حال فوزه على اللتوال.

• الهلال مطالب ان يلعب بكل أسلحته الهجومية .. للوصول الي شباك صاحب الارض.

• وهذا لا يعني اهمال الجانب الهجومي .. حتي لا يتعرض مرمى الأزرق للإهتزاز.

• لذلك المطلوب من النقر (قليل من الخندقة .. وكثير من الهجوم).

• نتمنى التوفيق للنقر في مهمته الرسمية الاولى مع الهلال.

• فرسان الازرق أعلنوا الجاهزية للعودة بالنقاط كاملة.

• بالعزيمة والاصرار سيتحقق المطلوب.

((صمت اخير))

• نحن الهلال بنريدو جد.