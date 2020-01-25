سيدة تقتل زوج ابنتها بالصبغة لهذا السبب….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أوقفت شرطة الخرطوم جنوب امرأة رهن التحقيق بتهمة قتل زوج ابنتها عمداً بالصبغة، وذلك بعد أن أكد تقرير تشريح جثة الزوج أن سبب الوفاة هو التسمم بمادة سامة، وبعد كشف عدد من الأشخاص للشرطة أن المتهمة كانت على خلاف مع المجني عليه وهو زوج ابنتها المتهمة الثانية، وأنه قبل يوم من وفاته دار بينهم نقاش وقام بضرب زوجته ووالدتها، وبعد يومين فارق الحياة نتيجة التسمم.
وأكد الشهود بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الزوجة ووالدتها لهما علاقة بقتل المجني عليه عن طريق خلط مادة الصبغة في الطعام وتقديمها له، حيث أنكرت المتهمتان علاقتهما بالحادثة ومازالت التحريات مستمرة في مواجهتهما.
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