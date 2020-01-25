وزير الثروة الحيوانية : إستئناف صادر الماشية لا يتم بين يومٍ وليلة

الخليج 365 :

قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله، إنّ استئناف صادر الماشية والتنفيذ يحتاج لوقتٍ ولا يتم بين يومٍ وليلةٍ، وأشار إلى أنّ هناك عدة شروط يتم تطبيقها.

وأضاف حسب “باج نيوز” أمس: “الاشتراطات التي تَمّ الاتفاق عليها مبدئياً بين المملكة العربية السعودية والسودان لها علاقة بالمحاجر الصحية واشتراطات فنية مُتعلِّقة بصحة الحيوان، تتمثل بحجر الحيوان لمدة ثلاثين يوماً والتطعيم المُتّفق عليه ثم التصدير”.

يُذكر أنّ وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أعلنت أمس الأول رَفع الحظر عن استيراد المواشي الحَيّة من السودان وفق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية.