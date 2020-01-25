الازرق يحمل لواء الكرة السودانية امام بلانتيوم العنيد عصراليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يحّل هلال السودان في الثالث من عصر اليوم ”السبت” ضيفًا على بلاتينيوم الزيمباوي ضمن المرحلة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا ؛ ويتطّلع ممثل السودان الوحيد في البطولة الإفريقية إلى تحقيق نتيجةٍ إيجابية واستعادة التوازن بعد الخسارة المفاجئة أمام ضيفه النجم الساحلي في المرحلة السابقة بهدفين مقابل هدف .وفوزه اليوم يقوي حظوظه في الترشح للمرحلة المقبلة وخاصة أن لديه مواجهة مهمة امام الاهلي المصري بالجوهرة الزرقاء.

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