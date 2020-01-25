الغيابات تجتاح الهلال قبل موقعة اليوم ضد بلانتيوم

الخليج 365 : يخوض الهــلال، مباراة اليوم وسط غياباتٍ عديدة أبرزها نصر الدين الشغيل، نزار حامد، لكنّ الفريق تلقى دفعة معنوية بعد عودة اللاعب عمار الدمازين الذي تدرّب بصورة طبيعية في المران الختامي”الجمعة” ؛ وجولة زيمبابوي ستكون هي الأولى للمدرب الوطني الفاتح النقر الذي تمّت الاستعانة به بعد مغادرة المدرب المصري حمادة صدقي ؛ والنقر لم يخض أيّ مباراة تنافسية، غير أنّه استطاع أنّ يختبر جاهزية الفريق في تجربة وديّة أداها أمام القوز قبل السفر إلى زيمبابوي. المادة السابقة إجراءات صارمة لاستخراج سجل الصادِر..تتضمَّن عدم تأجيرها لأجانب

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