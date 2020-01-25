الشاعرة نضال حسن الحاج تقدم نصائح للعاشقات لاثارة شوق الحبيب (أكتر)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قدمت الشاعرة نضال حسن الحاج نصائح للفتاة العاشقة لاستمالة حبيبها وجعله في حالة شوق دائم .وجاءت نصيحة الشاعرة نضال حسن الحاج من خلال قصيدة جديدة جديدة يقول مطلعها: بدل ما تقولي مشتاقين.. Advertisements عشان يضحك ويقول بالاكتر أضحكي ضحكة فيها براءة.. وأكتبي نص معقد أكتر

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