(النقر) يبعد الثنائي من تشكيلة مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بشكل سري استطاعت (سودانا فوق) ان تتعرف علي تشكيلة الهلال الأساسية لمباراة اليوم امام بلاتنيوم الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة،الخامسة من دوري أبطال أفريقيا حيث قرر (النقر) مدرب الهلال الدفع بجمال سالم في المرمى والسؤال ميرغني وعبد اللطيف بويا وأطهر،الطاهر وفارس عبد الله ومحمد دراج ومؤمن عصام وبشة الصغير وعماد محسن ووليد الشعلة) و استبعد النقر من قائمة ال ١٨ اللاعبان محمد النور أبوجا ومحمد الفاتح حليبي.

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