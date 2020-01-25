حسين خوجلي: من يشاهد التلفزيون القومي يظن ان الرسالة الثانية أصبحت الدين الرسمي للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الشيوعيون يستحون من الحديث عن الماركسية الملحدة، والبعثوين يستحون من الحديث عن القومية العنصرية، والناصريون يستحون من الحديث عن ناصرية النكسة، ولذلك تركوا كل المنابر الرسمية حكراً على الجمهوريين.

من يشاهد التلفزيون القومي هذه الأيام يظن ان الرسالة الثانية أصبحت الدين الرسمي لجمهورية السودان.

حسين خوجلي