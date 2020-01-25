أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت الموافق25يناير2020 م

الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 25\01\2020م (وقت نشر الخبر ) تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة . المادة السابقة اليوناميد تشكر قوات الدعم السريع بشمال دارفور المقالة القادمة تطورات جديدة في سوق الدولار بالخرطوم

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