اليوناميد تشكر قوات الدعم السريع بشمال دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدمت بعثة اليوناميد بولاية شمال دارفور شكرها وإمتنانها لقوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور بعد إحتوائها أحداث العنف التي سببت أضرار لمقر البعثة بمحلية كبكابية من قبل بعض أهالي المنطقة. وطالبت اليوناميد قوات الدعم السريع والقوات النظامي الأخرى بالتعاون من أجل الأمن والإستقرار وحفظ ممتلكات البعثة. وإلتقى قائد قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور العميد جدو حمدان بالوفد الممثل للبعثة وحمل مسؤلية أحداث محلية كبكابية لجمعية صغار المزارعين التي تعمل في مجال العون الإنساني تحت مظلة المنظمات. وأوضح حمدان أن الجمعية هي السبب الرئيسي في عدم توزيع الميعنات والتقاوي الزراعية بطريقة عادلة للمحتاجين من أهل المنطقة ، مبينآ أن تلك الممارسات هي إحدى الأسباب التى قادت للعنف والتهجم من قبل المحتاجين على ممتلكات البعثة. ودعا قائد قوات الدعم السريع بالولاية بعثة اليوناميد بعدم إستقلال الأمور السياسية بالمنطقة، وطالب البعثة أن توزع الدعم والمعينات للمحتاجين بطريقة متساوية وعادلة بعيدة عن أي أجندة أو الإنحياز لجهة معينة. ومضى حمدان بعد مطالبة بعثة اليوناميد بتدخل قوات الدعم السريع وجب علينا التعاون وحماية جميع ممتلكات البعثة من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالولاية.

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