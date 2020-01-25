انطلاق حملة جمع السلاح وعربات الدفع الرباعي بشرق دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن والي شرق دارفور المكلف اللواء ركن المزمل أبوبكر محمد حاج الجمعة انطلاق حملة جمع السلاح غير المرخص بالولاية وعربات الدفع الرباعي لاندكروزر.

ودعا الوالي جميع المواطنين الى جمع كل الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم طواعية في المرحلة الاولي لمدة خمسة عشر يوما وتسليم الأسلحة والذخائر الي مراكز الشرطة والحاميات العسكرية بمحليات الولاية المختلفة ابتداء من يوم الخميس.

وتوعد الوالي باتخاذ الإجراءات القانونية التي وصفها بالقاسية في هذا الاطار في الأيام القادمة، لافتا إلي تكوين لجنة للأشراف علي عملية جمع السلاح ومتابعته تتكون من قائد الفرقة 20 مشاة حامية الضعين وقائد الدعم السريع قطاع شرق دارفور ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات العامة.

كما أصدر اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة أمس قراراً بتشكيل لجنة فنية لجمع السلاح بولاية الجزيرة برئاسة قائد الفرقة الأولى مشاة.