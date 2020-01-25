رئيس اللجنة المشترك لمنطقة أبيي الحدودية يدفع بإستقالته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دفع رئيس اللجنة المشترك لمنطقة أبيي الحدودية بين السودان وجمهورية جنوب السودان أحمد صالح صلوحة باستقالته.

وقال رئيس اللجنة المستقيل، في خطاب معنون الي رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، ان وجوده في اللجنة الرئاسية المشتركة، تجعله رقما شاذا مع سياسة العزل السياسي وتصفية الحسابات التي يمارسه تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان.

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واقر رئيس اللجنة بانتمائه للنظام السابق غير انه أضاف ان انتمائه السياسي لم يمنعه من المجاهرة والمعارضة بالراي الواضح عند التعارض مع مصلحة القضية والوطن.

ويتنازع السودان وجنوب السودان، على منطقة أبيي الحدودية، حيث كل طرف يزعم تبعيتها اليه، ورقم رفع القضية الي محكمة العدل الدولية، إلا انها لم تحسم بعد.

ولقى ما لا يقل عن 29 شخصاً مصرعهم وأصيب 18آخرين بجروح إلى جانب اختطاف 15 طفلاً في هجوم شنه مسلحون على قرية “كولوم” في مقاطعة الال بمنطقة أبيي صباح الأربعاء.